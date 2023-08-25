Тамбовчанка потратила больше 10 тысяч рублей с найденной в магазине банковской карты

В Котовском городском суде вынесли приговор местной жительнице, которая воспользовалась чужой банковской картой. Ее она обнаружила в одном из магазинов города и решила воспользоваться находкой. Женщина совершала покупки до 1000 рублей в местных торговых точках и потратила в общей сложности 10665 рублей.

Во время рассмотрения уголовного дела, подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила потерпевшей причиненный преступлением ущерб. Потерпевшая также заявила, что они с подсудимой примирились, претензий к ней не имеется.

- Приговором суда женщине назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области. - Однако, учитывая, что категория преступления была изменена с тяжкой на среднюю тяжесть, между подсудимой и потерпевшей состоялось примирение, суд освободил подсудимую от отбывания назначенного наказания. Приговор суда не вступил в законную силу.