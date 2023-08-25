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НовостиОбщество25 августа 2023 7:41

Жители села Мельгуны Мордовского района задыхаются из-за огромной свалки навоза

Сельчанин держит у себя около 60 голов крупного рогатого скота
Марина МАКОВЛЕВА
Отходы коровьей жизнедеятельности отравляют жизнь местным жителям

Отходы коровьей жизнедеятельности отравляют жизнь местным жителям

Инспектор регионального минэкологии выехал в село Мельгуны Мордовского муниципального округа. Местные жители пожаловались на огромную свалку навоза в селе.

- Факт, изложенный в обращении, к сожалению, подтвердился. На момент осмотра навоз частично зачищен от соседних участков. По информации Новопокровского поссовета житель села содержит около 60 голов крупного рогатого скота. За нарушение правил благоустройства хозяину поголовья администрацией поссовета выдано предостережение, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, министерство экологии и природных ресурсов направило обращение жителей в управление Роспотребнадзора и администрацию Мордовского района для принятия мер.

Фото министерства экологии и природных ресурсов Тамбовской области