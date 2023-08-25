Двое тамбовчан отправились в колонию за кражу лошадей

В июле 2021 года двое мужчин похитили пасущихся на территории потерпевшего 3 лошадей. Сначала воры отвели их в лесополосу, а потом планировали вывезти их. Для транспортировки животных один из похитителей сделал поддельную накладную. Однако осуществить погрузку и транспортировку лошадей мужчинам не удалось, их действия пресекли сотрудники полиции. Ущерб владельцу животных составил больше 250 тысяч рублей.

- Исследовав все материалы дела, суд признал мужчин виновными в совершении тяжкого преступления и приговорил одного из них к лишению свободы сроком на 3 года 3 месяца в исправительной колонии общего режима, а второго - к 3, 5 года, с учетом сложения уже имеющегося у него наказания окончательно определил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.