Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 августа 2023 7:01

Тамбовские предпринимательницы выплатили задолженность по налогам только после визита судебных приставов

Долг каждой составлял около 100 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА

В отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам с двух местных жительниц. 52-летняя предпринимательница задолжала 97 тысяч рублей, ее 47-летняя коллега - 96 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области, первая должница расплатилась сразу же, когда сотрудник ведомства выехал к ней для ареста имущества. Вторая предпринимательница погасила задолженность лишь после того, как судебный пристав арестовал ее автомобиль марки Mercedes-Benz.