Тамбовские предпринимательницы выплатили задолженность по налогам только после визита судебных приставов

В отделении судебных приставов по Кирсановскому и Уметскому районам были возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженностей по налогам с двух местных жительниц. 52-летняя предпринимательница задолжала 97 тысяч рублей, ее 47-летняя коллега - 96 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области, первая должница расплатилась сразу же, когда сотрудник ведомства выехал к ней для ареста имущества. Вторая предпринимательница погасила задолженность лишь после того, как судебный пристав арестовал ее автомобиль марки Mercedes-Benz.