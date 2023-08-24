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НовостиПроисшествия24 августа 2023 15:22

Житель Моршанска, повторно попавшийся пьяным за рулем, лишился машины

Мужчина получил 160 часов обязательных работ, а его авто конфисковали в доход государства
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Моршанска поддержала государственное обвинение в суде по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчина уже был оштрафован за управление машиной в нетрезвом виде, однако вновь сел за руль пьяным и передвигался по улицам Моршанска, где его остановили сотрудники полиции.

- С учетом позиции государственного обвинителя суд вынес обвинительный приговор. Виновному назначено наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев. Автомобиль, принадлежащий осужденному, конфискован в доход государства, - рассказали в прокуратуре города Моршанска.