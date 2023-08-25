Админиистрацию Бондарского района обязали избавить жителей от весеннего подтопления

Прокуратурой Бондарского района провела проверку по обращению местных жителей по вопросу подтопления талой водой домовладений на одной из улиц с. Бондари.

Выяснилось, что весной этого года люди неоднократно обращались в администрацию района по вопросу подтопления их домовладений талой водой после проведенного ремонта проходящей рядом автодороги, однако, никаких мер к обустройству водоотвода органом местного самоуправления принято не было. Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района вносилось представление, однако, нарушения закона фактически устранены не были.

- В этой связи прокурор района обратился с административным исковым заявлением в суд с требованием о возложении на администрацию района обязанности к принятию мер, направленных на предотвращение подтопления талыми водами жилых домов в районном центре, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Решением суда требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.