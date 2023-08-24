Жители Кирсанова оставались без водоснабжения больше двух суток

Аварию устраняли больше 50 часов

Кирсановская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту аварийной ситуации на сетях холодного водоснабжения в связи с порывом водопровода на пересечении улиц Гоголя и Первомайской г. Кирсанова.

Установлено, что суммарная продолжительность перерыва холодного водоснабжения составила более 50-ти часов, кроме того, в деятельности ресурсоснабжающей организации выявлены нарушения, препятствующие организации надлежащего финансирования и проведения работ по замене изношенных частей системы водоснабжения (отсутствие производственной и инвестиционной программ).

Эти нарушения стали основанием для возбуждения в отношении директора ресурсоснабжающей организации дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Одновременно в адрес ООО «Водоканал» внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

- Результаты рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования находятся на контроле межрайонной прокуратуры, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Работы по устранению аварийной ситуации завершены.