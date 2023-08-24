Находящийся в розыске преступник-рецидивист попался на краже лошади в Жердевском районе

Лошадь вернулась к законному владельцу Фото: УМВД по Тамбовской области

В селе Пичаево со двора дома была похищена лошадь. Хозяин обнаружил пропажу утром и обратился в полицию. Сотрудники полиции обнаружили, что следы, оставленные животным и человеком, уходят в соседний район Воронежской области. Там-то и была найдена похищенная лошадь. Злоумышленник спрятал ее в сарае и планировал продать. Лошадь была изъята и возвращена законному владельцу.

Было возбуждено уголовное дело о краже. Оперативники получили информацию, что к краже может быть причастен 40-летний неоднократно судимый житель Воронежской области, которого, ко всему прочему, разыскивает УФСИН России по Воронежской области за нарушение правил условно-досрочного освобождения. Конокрада объявили в федеральный розыск.

- Жердевские оперативники выяснили, что подозреваемый находится в Москве. Выехав в служебную командировку в столичный регион, полицейские установили местонахождение разыскиваемого лица, задержали его и доставили в Жердевский округ для проведения следственных действий, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.