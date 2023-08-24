Тамбовчанин остался без машины из-за долгов по четырем кредитам

Машину арестовали, но ее владелец так и не вернул долг

Исполнительное производство о взыскании задолженности в пользу 4 банков находится на исполнении в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому районам. 45-летний мужчина из села Пичаево не платил по кредитам и задолжал 187 тысяч рублей.

- В ходе исполнительных действий судебный пристав установил, что должнику на праве собственности принадлежит автомобиль марки Renault Symbol. Сотрудник ведомства составил акт описи и арестовал автотранспортное средство, но с долгом гражданин не рассчитался,- рассказали в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

Автомобиль оценили, изъяли и передали на принудительную реализацию. Деньги от его продажи будут направлены в счет погашения задолженности.

Фото УФССП России по Тамбовской области