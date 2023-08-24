Тамбовчанин позаимствовал банковскую карту знакомой и потратил 24 тысячи рублей

В Тамбове сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу денег на улице Ивана Франко. Безработный 41-летний тамбовчанин выпивал со своей 47-летней знакомой.

- Дождавшись, пока она заснет, взял ее банковскую карту и пошел в сетевой супермаркет, расположенный неподалеку. Там злоумышленник покупал алкогольные напитки и продукты питания. В общей сложности он успел потратить 24 тысячи рублей, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Проснувшись, потерпевшая увидела в своем телефоне СМС-сообщения о списании денег с карты. Женщина сразу же заподозрила знакомого и вызвала полицию.

По записям видеонаблюдения из магазина установили подозреваемого. В настоящее время злоумышленник задержан, банковская карта вернулась к законной владелице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.