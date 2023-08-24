У тамбовчан изъяли гашиш и N-метилэфедрон

В Тамбове полицейские изъяли у 29-летнего безработного 0,5 грамма гашиша. На на улице Свободной областного центра был обнаружена закладка с N-метилэфедроном. Тайник организовала 20-летняя тамбовчанка. 0,49 грамма наркотика она планировала продать.

В Котовске в квартире 47-летнего безработного изъяли 0,3 грамма N-метилэфедрона.

В Дмитриевке 37-летняя местная жительница хранила 3 грамма гашиша.

- В настоящий момент все граждане задержаны, доставлены в отделы полиции. Ведется документирование их преступной деятельности, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.