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НовостиПроисшествия24 августа 2023 10:00

В Моршанске 16-летнего подростка обвиняют в мошенничестве

Молодой человек сыграл роль "курьера" и забрал у женщины 500 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Юноша попался при попытке перевести деньги сообщнику

Юноша попался при попытке перевести деньги сообщнику

Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юношу подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что супруга ее сына стала участником ДТП и решить вопрос можно, передав 500 тысяч рублей курьеру.

- После этого потерпевшая передала денежные средства в указанной сумме подозреваемому, который впоследствии был задержан сотрудниками полиции при попытке внесения денежных средств в банкомат, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.