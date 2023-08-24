В Моршанске 16-летнего подростка обвиняют в мошенничестве

Юноша попался при попытке перевести деньги сообщнику Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Моршанский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка. Юношу подозревают в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Потерпевшей позвонил неизвестный и сообщил, что супруга ее сына стала участником ДТП и решить вопрос можно, передав 500 тысяч рублей курьеру.

- После этого потерпевшая передала денежные средства в указанной сумме подозреваемому, который впоследствии был задержан сотрудниками полиции при попытке внесения денежных средств в банкомат, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следователи проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.