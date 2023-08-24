Тамбовская пенсионерка хотела заработать игрой на бирже, но стала жертвой мошенников

В дежурную часть рассказовской полиции обратилась 75-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников. Пенсионерка хорошо ориентировалась в интернете, общалась по скайпу, переписывалась с людьми. Ее заинтересовало объявление брокерской конторы и женщина начала играть на бирже в надежде заработать, но нарвалась на мошенников.

- С марта по август бабушка делала ставки, вкладывала деньги и ждала большого куша. Своих сбережений она вложила порядка 1,2 млн рублей, еще 300 с лишним тысяч взяла в кредит. В итоге деньги закончились, а прибыли так и не было. Пенсионерка обратилась за помощью в полицию, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.