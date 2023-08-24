В Тамбовской области при столкновении двух машин получила травмы 50-летняя женщина

Водитель поворачивал налево и не уступил дорогу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 50-летняя женщина, произошла 23 августа в 20 часов 28 минут в районе дома №16 по улице Красноармейской города Кирсанова. 54-летний водитель «НУUNDАI GАLLОРЕR» на регулируемом перекрестке поворачивал налево и не пропустил двигашийся навстречу «ВАЗ 21150» под управлением 21-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водители не пострадали, в Кирсановскую ЦРБ доставили 50-летнюю пассажирку отечественного авто, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.