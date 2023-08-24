Тамбовчанин за рулем грузовика потерял управление и съехал в кювет

Водитель оказался в больнице Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 49-летний мужчина, произошла 23 августа в 17 часов 50 минут на 55 километре «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», Токаревского района. Водитель грузовика «Белава 1220R» не справился с управлением и вылетел в левый по ходу движения кювет.

- После ДТП мужчину на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.