В Мичуринске врачи проведут выездной прием в микрорайоне ЦГЛ

На прием нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и бахилы

26 августа с 8.00 до 12.00 на территории Центральной генетической лаборатории им. И.В. Мичурина (микрорайон ЦГЛ) пройдет День здоровья. Для удобства горожан сотрудники Городской больницы им. С.С. Брюхоненко проведут медицинский осмотр граждан прямо на месте.

- Мичуринцы смогут получить консультации терапевта, отоларинголога, невролога, кардиолога и медицинской сестры офтальмологической. Помимо этого, будут работать кабинет ЭКГ, лаборатория и смотровой кабинет. При себе необходимо иметь: паспорт, страховой медицинский полис, страховое пенсионное свидетельство (СНИЛС), сменную обувь (бахилы), - рассказали в администрации города Мичуринска.

Фото администрации города Мичуринска