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НовостиОбщество24 августа 2023 6:30

Тамбовчанин попытался отсудить у отца мальчика, повредившего его машину, 30 тысяч рублей за моральный вред

Суд оценил страдания мужчины в 1 тысячу рублей
Марина МАКОВЛЕВА

Первомайский районный суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение мирового судьи и оставил его без изменений.

Истец обратился с иском о возмещении материального ущерба, морального вреда и судебных расходов. Сын ответчика повредил ему машину ледяной глыбой. При этом на починку авто мужчина требовал только 10 тысяч рублей, а моральный вред оценил в 30 тысяч рублей.

- Мировым судьей исковые требования удовлетворены частично, материальный ущерб и судебные расходы удовлетворены в полном объеме, а сумма морального вреда уменьшена до 1000 рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

Истец с данной суммой не согласился и обжаловал решение в Первомайский районный суд. Однако суд апелляционной инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности принятого решения.