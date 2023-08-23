В Тамбовской области мотоциклист «уронил» 15-летнего пассажира

Подросток сам отправился к врачу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 15-летний подросток, произошла 22 августа около часа ночи в селе Новоспасское Первомайского района на улице Набережной, 91. 21-летний водитель, управляя мотоциклом ИЖ «Планета» с 15-летним пассажиром не справился с управлением, съехал с дороги, после чего его мотоцикл упал на обочину.

- В результате ДТП подросток получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу, где с травмами его госпитализировали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.