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НовостиПроисшествия23 августа 2023 15:16

В Тамбовской области мотоциклист «уронил» 15-летнего пассажира

Подросток самостоятельно обратился в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Подросток сам отправился к врачу

Подросток сам отправился к врачу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал 15-летний подросток, произошла 22 августа около часа ночи в селе Новоспасское Первомайского района на улице Набережной, 91. 21-летний водитель, управляя мотоциклом ИЖ «Планета» с 15-летним пассажиром не справился с управлением, съехал с дороги, после чего его мотоцикл упал на обочину.

- В результате ДТП подросток получил травмы и самостоятельно обратился за медицинской помощью в детскую областную клиническую больницу, где с травмами его госпитализировали, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.