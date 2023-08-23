В тройке лучших школ региона - тамбовские лицеи № 14, № 29 и № 6

На первом месте - лицей № 14

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) опубликовало рейтинг лучших школ, чьи выпускники успешно поступили в ведущие вузы России в 2023 году. В списке - 200 учебных заведений страны.

- В Тамбовской области названо десять лучших школ, выпускники которых наиболее успешно поступают в ведущие отечественные университеты, пять из них представляют город Тамбов. Первое место занял лицей № 14. Вторая строчка - лицей № 29, третье место получил лицей № 6. Далее на пятом месте расположилась гимназия № 12 , а на седьмом - «Школа Сколково-Тамбов», - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова