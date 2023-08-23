В Мичуринске пройдет проверка систем оповещения

24 августа в 10 часов на территории наукограда пройдет плановая проверка готовности системы оповещения РАСЦО и СЭОН «Вестник» без запуска электросирен. Горожане услышат речевое сообщение через сиренно-речевые установки.

Текст сообщения будет следующим:

- Внимание! Внимание! Говорит оперативный дежурный дежурно-диспетчерской службы области! Проводится ежемесячная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения области в пожароопасный сезон. Проверка окончена.

- Комплексная проверка готовности системы оповещения проводится согласно плану основных мероприятий региона по вопросам обеспечения пожарной безопасности, - поясняют в пресс-службе администрации Мичуринска.