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НовостиПроисшествия23 августа 2023 14:19

Нетрезвый тамбовчанин за рулем авто насмерть сбил пешехода

21-летний мужчина погиб на месте
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
21-летний мужчина погиб на месте

21-летний мужчина погиб на месте

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Аварию, которая произошла по вине нетрезвого автомобилиста, зафиксировали 22 августа в 6 часов на улице Кирова, посёлка Сатинка Сампурского района. 18-летний парень, не имея водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигаясь задним ходом, наехал на 21-летнего мужчину, который стоял за машиной на дороге.

- В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель с места аварии скрылся, но спустя некоторое время его нашли.