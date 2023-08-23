Нетрезвый тамбовчанин за рулем авто насмерть сбил пешехода

21-летний мужчина погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Аварию, которая произошла по вине нетрезвого автомобилиста, зафиксировали 22 августа в 6 часов на улице Кирова, посёлка Сатинка Сампурского района. 18-летний парень, не имея водительских прав, управляя автомобилем «ВАЗ-21150», двигаясь задним ходом, наехал на 21-летнего мужчину, который стоял за машиной на дороге.

- В результате наезда пешеход скончался на месте ДТП, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель с места аварии скрылся, но спустя некоторое время его нашли.