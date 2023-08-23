В Тамбовской области нашли бешенство у щенка, который контактировал с лисой

В управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщают о новом случаи бешенства на территории с. Иноковка 1-я Кирсановского муниципального округа. Заболевание выявили у щенка, ранее он имел контакт с лисой.

- Для предупреждения распространения заболевания животных бешенством установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных. При этом территория подворья объявлена эпизоотическим очагом, ул. Зарека — неблагополучным пунктом, а с. Иноковка 1-я – угрожаемой зоной по бешенству животных, - сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям. - В неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выводок (выгуливание) собак. Также запрещено продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.