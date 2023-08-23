В Тамбове задержали воров, укравших решетки с окон магазина

В Тамбове сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Тамбовской области задержали двух подозреваемых в совершении кражи, один из которых находился в федеральном розыске. Рано утром, патрулируя улицу Бастионную, росгвардейцы обратили внимание на подозрительных мужчин, которые несли металлические

оконные решетки. Правоохранители остановили их для проверки документов. Выяснилось, что металлические конструкции мужчины сорвали с окон торгового объекта. Кроме того, один из них, 33-летний местный житель, находился в федеральном розыске.

- Задержанных передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.