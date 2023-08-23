Тамбовчанка, похитившая 6 лет назад похитила деньги из кассы «Почты Росии», вернет их через суд

23 марта 2017 года жительницу Сосновского района признали виновной в преступлении по ч.3 ст.160 УК РФ. Она похитила из кассы отделения почтовой связи «Тамбовского почтамта» ФПС Тамбовской области - филиала ФГУП «Почта России» 117 375 рублей 91 копейка.

Поскольку гражданский иск отделение почтовой связи не заявляло, сейчас пострадавшая сторона обратилась суд с иском о взыскании с жительницы Сосновского района материального ущерба, причиненного преступлением в размере 117 375 рублей 91 копеек.

Ответчик в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме, указала, что в рамках рассмотрения уголовного дела вину признала, дело было рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, ущерб, причиненный преступлением, с нее в судебном порядке не взыскивался и ею в добровольном порядке не возмещался.

- Сосновским районным судом заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме и с ответчика взысканы денежные средств в размере 117 375 рублей 91 копейка, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Кроме того, поскольку требование имущественного характера о взыскании материального ущерба удовлетворено, то, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 3547 рублей 52 копейки.