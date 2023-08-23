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НовостиОбщество23 августа 2023 9:01

Тамбовчанка, похитившая 6 лет назад похитила деньги из кассы «Почты Росии», вернет их через суд

Пострадавшая сторона заявила гражданский иск на 117 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

23 марта 2017 года жительницу Сосновского района признали виновной в преступлении по ч.3 ст.160 УК РФ. Она похитила из кассы отделения почтовой связи «Тамбовского почтамта» ФПС Тамбовской области - филиала ФГУП «Почта России» 117 375 рублей 91 копейка.

Поскольку гражданский иск отделение почтовой связи не заявляло, сейчас пострадавшая сторона обратилась суд с иском о взыскании с жительницы Сосновского района материального ущерба, причиненного преступлением в размере 117 375 рублей 91 копеек.

Ответчик в судебном заседании исковые требования признала в полном объеме, указала, что в рамках рассмотрения уголовного дела вину признала, дело было рассмотрено в особом порядке без исследования доказательств, ущерб, причиненный преступлением, с нее в судебном порядке не взыскивался и ею в добровольном порядке не возмещался.

- Сосновским районным судом заявленные исковые требования удовлетворены в полном объеме и с ответчика взысканы денежные средств в размере 117 375 рублей 91 копейка, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Кроме того, поскольку требование имущественного характера о взыскании материального ущерба удовлетворено, то, согласно пп. 1 п. 1 ст. 333.19 НК РФ, с ответчика в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в размере 3547 рублей 52 копейки.