Житель Мичуринского района продал автобус, но денег так и не получил

В Мичуринском районе расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренным статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Местный житель продал свой пассажирский автобус приезжему, получил задаток и передал транспортное средство покупателю. Тот пообещал привезти оставшуюся сумму в ближайшую неделю, но не сделал этого. Напротив, покупатель выключил телефон.

- Ущерб от мошеннических действий составил 230 тысяч рублей. Тогда житель Мичуринского округа обратился за помощью в полицию, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Как выяснилось, в роли покупателя выступил 57-летний житель Воронежской области. С тех пор по месту жительства он не появлялся, не заходил к родным и близким. Ранее мужчина уже был судим за аналогичные преступления. Следователь подал подозреваемого в федеральный розыск.

Мошенника задержали в Ельце. Мужчина признался в мошенничестве и пообещал компенсировать причиненный ущерб. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В настоящее время устанавливается, кому мошенник продал автобус.