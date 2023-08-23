Тамбовчанин украл оборудование с чужой сельхозтехники

В поселке Новая Жизнь Тамбовского района неработающий 37-летний мужчина совершил кражу оборудование с сельскохозяйственной техники на сумму более 100 тысяч рублей. Сотрудники одного из аграрных предприятий обратились в полицию с заявлением о краже, выяснив, что у них пропали тракторный целеуказатель и радиостанция с комбайна. Оперативники вскоре установили личность подозреваемого и задержали его. Похищенное вор планировал продать.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.