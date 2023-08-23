Житель Тамбовского района угнал машину у знакомого, с которым выпивал

В полицию поселка Строитель поступило заявление 58-летнего мужчины. Он сообщил, что у него пропал автомобиль ВАЗ-2115, припаркованный у многоэтажного дома. Как выяснилось, хозяин машины накануне распивал спиртные напитки вместе со своим новым приятелем, а потом уснул. Утром ни приятеля, ни машины на месте не оказалось.

- Полицейские установили личность приятеля – им оказался 30-летний житель Тамбовского округа. Он признался, что ночью в состоянии алкогольного опьянения к нему пришла идея доехать до дома в поселке Новая Ляда на чужой машине. Он дождался, когда хозяин уснул, тайком забрал ключи, сел за руль и отправился домой. Машину он бросил у соседнего дома, где ее нашли и изъяли сотрудники полиции, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

Автомобиль в целости и сохранности вернулся к законному владельцу. По факту угона транспортного средства проводится проверка.

Отметим, что с начала года на территории Тамбовской области совершено 80 угонов автомобилей, раскрываемость данного вида преступлений составила около 92 %.