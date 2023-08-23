Тамбовчанка присвоила деньги бывшего мужа на его похоронах

В полицию Мичуринского района обратилась родственница умершего 75-летнего жителя села Заворонежское. Девушка сообщила, что неизвестный похитил с карты ее дедушки 223 тысячи рублей. При этом пропал его мобильный телефон с доступом в «мобильный банк».

Сотрудники уголовного розыска установили, что, кроме владельца карты, доступ к ней имела его бывшая супруга, с которой они развелись более 20 лет назад. В последнее время женщина ухаживала за часто болеющим бывшим мужем.

- Полицейские установили, что 68-летняя женщина в день похорон также приходила в дом, брала его телефон и на свой банковский счет с его карты перевела все его сбережения в сумме 223 тысяч рублей. Женщина призналась в краже и пообещала вернуть сбережения, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.