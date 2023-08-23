В Тамбовской области осудили жительницу Рязани, продавшую склад, несмотря на процедуру банкротства

В Тамбовской области суд вынес приговор в отношении жительницы Рязани, совершившей мошенничество в крупном размере.

Женщина была признана банкротом решением Арбитражного суда Рязанской области. В отношении нее была открыта процедура реализации имущества должника. Несмотря на это, осужденная и глава КФХ заключили предварительный договор купли - продажи склада минеральных удобрений, который оценивался в 360 000 рублей. В тот же день женщина получила от главы КФХ 20 000 рублей в качестве задатка.

- Осужденная, имея умысел на хищение денежных средств потерпевшего в сумме 360 000 рублей, из которых 20 000 рублей были ранее получены в качестве задатка, заведомо зная о том, что она признана банкротом, и о том, что она является собственником склада минеральных удобрений, который входит в конкурсную массу, скрыла от него данную информацию, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Тамбовской области.

В итоге осужденная продала главе КФХ склад, так и не сообщив ему признании ее банкротом.

Суд квалифицировал действия женщины как мошенничество в крупном размере и приговорил ее к 2,5 годам лишения свободы условно. Кроме того, судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего о возмещении материального ущерба в размере 360 000 рублей.