В центральной части Тамбова ограничат движение транспорта

23 августа в Тамбове состоится футбольный матч национальной лиги 2 между командами ФК «Спартак» и ФК «Динамо-Брянск». В связи с этим вводится ограничение движения транспорта.

Как рассказали в администрации города Тамбова, с 16.00 и до окончания спортивного мероприятия будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств:

- по четной стороне улицы Советской, от Студенецкой набережной до Студенецкой;

- по нечетной стороне улицы Карла Маркса, от Студенецкой до Студенецкой набережной;

- по четной стороне улицы Студенецкой набережной, от Советской до Карла Маркса.

Также нельзя будет останавливаться и проезжать по улице Студенецкой, от Советской до Карла Маркса.