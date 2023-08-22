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НовостиПроисшествия22 августа 2023 13:30

В Тамбове генеральный директор строительной фирмы задолжал работникам почти 2 млн рублей

21 человек не получал зарплату с декабря 2022 года
Марина МАКОВЛЕВА

Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы в отношении генерального директора строительной фирмы.

- С декабря 2022 года по август 2023 года у строительной организации сформировалась задолженность по заработной плате перед 21 работником в размере более 1 миллиона 900 тысяч рублей. При этом денежные средства с расчетного счета в указанный период времени расходовались на цели, имеющие отношение к ведению финансово-хозяйственной деятельности организации, - рассказали в СУ СК РФ по Тамбовской области.

В настоящее время следователи проводят сбор доказательственной базы, чтобы принять меры для восстановления нарушенных трудовых прав работников.