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НовостиОбщество22 августа 2023 13:09

В Тамбовской области инвалид через суд вернул 900 тысяч рублей, потраченных на машину

Авто полагалось мужчине по программе реабилитации
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Прокуратура Жердевского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы о нарушении его социальных прав. Установлено, что в декабре 2022 года мужчина приобрел автомобиль, предусмотренный программой реабилитации пострадавшего. Впоследствии он обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенное транспортное средство, однако получил отказ. Для восстановления прав инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление. Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены.

- Благодаря вмешательству прокуратуры инвалиду выплатят компенсацию за приобретенный автомобиль в сумме около 900 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.