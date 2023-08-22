В Тамбовской области инвалид через суд вернул 900 тысяч рублей, потраченных на машину

Прокуратура Жердевского района провела проверку по обращению инвалида 2 группы о нарушении его социальных прав. Установлено, что в декабре 2022 года мужчина приобрел автомобиль, предусмотренный программой реабилитации пострадавшего. Впоследствии он обратился в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении компенсации за самостоятельно приобретенное транспортное средство, однако получил отказ. Для восстановления прав инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление. Требования прокурора признаны судом обоснованными и удовлетворены.

- Благодаря вмешательству прокуратуры инвалиду выплатят компенсацию за приобретенный автомобиль в сумме около 900 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Тамбовской области.