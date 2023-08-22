В Тамбовской области главу запрещенной группы А.У.Е приговорили к 8 годам особого режима

Представитель прокуратуры Сосновского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего мужчины, организовавшего деятельность экстремисткой группы.

- В судебном заседании установлено, что подсудимый в период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года отбывающий наказание в исправительном учреждении региона, организовал и возглавил деятельность запрещенной группы международного общественного движения «Арестантское уголовное единство» (А.У.Е.), - рассказали в прокуратуре Сосновского района.

Виновный на 8 лет отправится в исправительную колонию особого режима и выплатит 1,5 млн рублей штрафа.