В Тамбове ремонт дорог, ведущих к школам, планируют завершить к осенью

На каждом ремонтируемом участке дорожники обновят дорожное покрытие, установят пешеходные ограждения, обустроят тротуары и нанесут дорожную разметку из термопластика

В Тамбове продолжаются работы на улице Свободная. Участок от Мичуринской до Рылеева протяженностью 1,2 км ведет к школе № 1 – «Сколково-Тамбов». Сдача объекта запланирована на 27 октября, но подрядчик ведет работы с опережением графика, чтобы успеть к 1 сентября обустроить тротуары и переходы.

Также к 30 сентября в областном центре закончится ремонт улицы Агапкина на участке от Мичуринской до Рылеева протяженностью 1,2 км, по которой дети пойдут в новую школу № 2. На улице Чичканова, по которой ребята добираются в детско-юношескую спортивную школу № 5, тоже ведут дорожные работы на участке протяженностью 1,797 км. Объект планируют сдать к 27 октября.

- На каждом ремонтируемом участке дорожники обновят дорожное покрытие, установят пешеходные ограждения, обустроят тротуары и нанесут дорожную разметку из термопластика. А на улице Свободной установят еще и четыре новых светофора, - рассказали в правительстве Тамбовской области.

Также продолжается ремонт дороги на улице Лысогорской от Степной до Мичуринской протяженностью почти 600 м, который ведет к Тамбовскому колледжу торговли, общественного питания и сервиса.

Фото правительства Тамбовской области