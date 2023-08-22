В Тамбовской области депутат сельсовета фиктивно прописал у себя сожительницу друга

Депутат одного из сельсоветов Токаревского района получил судимость за фиктивную регистрацию гражданки Республики Таджикистан. На суде выяснили, что в январе этого года к нему обратился знакомый с просьбой зарегистрировать по месту жительства гражданку Республики Казахстан, которая являлась его подругой, однако уточнил, что проживать она будет с ним в р.п.Токаревка. Согласившись, депутат отправился в МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Токаревского муниципального района», где зарегистрировал иностранку в своем доме.

- Приговором мирового судьи Токаревского района мужчину признали виновным в совершении преступления , предусмотренного ст.322.1 УК РФ и ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ, в виде штрафа в размере 20000 рублей, - сообщает объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.