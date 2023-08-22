В Тамбове не будет света на Рылеева и Гагарина

23 августа в Тамбове будут проводить ремонтные работы, в связи с этим временно прекратится электроснабжение по ряду адресов.

Администрация города Тамбова сообщает: из-за ремонтных работ в трансформаторной подстанции с 9.00 до 11.30 отключат электричество:

- по ул. Никифоровской, д. 22-38Б;

Из-за ремонта в трансформаторной подстанции с 13.30 до 16.30:

- по ул. Рылеева, д. 79-79А;

Из-за ремонта воздушной линии ВЛ-0,4 кВ с 9.00 до 16.00:

- по ул. Гагарина, д. 101-180;

- по ул. Саратовской, д. 1-10;

- по ул. Петропавловской, д. 7-44;

- по ул. Задонской, д. 5-17;

- по ул. Липецкой, д. 3-17.