Тамбовская улица получила имя Героя Советского Союза Якова Крейзера

Улица находится между Магистральной и Чичерина

Одна из улиц Тамбова будет названа в честь Героя Советского Союза Якова Крейзера. Она находится в квартале, ограниченном улицами Мичуринская, Чичерина, Рылеева, Магистральная, начинается от пересечения с Магистральной и проходит в северо-западном направлении до пересечения с Чичерина.

- С инициативой присвоения одной из улиц Тамбова имени Якова Крейзера обратились в прошлом году ученики гимназии № 12. Около 50 лет здесь работает военно-исторический музей 2-й гвардейской армии. Яков Григорьевич принимал непосредственное участие в ее формировании. В 2022 исполнилось 80 лет с того исторического момента, - рассказали в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова