На севере Тамбова у новой школы обустроили остановку

Здесь будут останавливаться автобусы 56 и 57 Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Возле новой школы в микрорайоне Телецентр установили остановочные павильоны. С 28 августа до них можно будет добраться на общественном транспорте. Там будут останавливаться автобусы №56 и 57.

На остановках вскоре разместят QR-код приложения «Умный транспорт», которое поможет по времени распланировать маршрут.

- Кроме установки новых, в надлежащий вид привели остановочные пункты на ул. Агапкина, располагающиеся ближе к ул. Рылеева, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.