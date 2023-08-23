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НовостиОбщество23 августа 2023 18:47

На севере Тамбова у новой школы обустроили остановку

С 28 августа здесь начнет ходить общественный транспорт
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Здесь будут останавливаться автобусы 56 и 57

Здесь будут останавливаться автобусы 56 и 57

Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Возле новой школы в микрорайоне Телецентр установили остановочные павильоны. С 28 августа до них можно будет добраться на общественном транспорте. Там будут останавливаться автобусы №56 и 57.

На остановках вскоре разместят QR-код приложения «Умный транспорт», которое поможет по времени распланировать маршрут.

- Кроме установки новых, в надлежащий вид привели остановочные пункты на ул. Агапкина, располагающиеся ближе к ул. Рылеева, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.