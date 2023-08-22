В Пригородном лесу Тамбова «семерка» при повороте налево врезалась в грузовик

Водитель легковой машины не уступил дорогу ГАЗ Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы 36-летний мужчина, произошла 21 августа в 9 часов 46 минут в районе дома №46 по улице им. Маршала Малиновского в Пригородном лесу Тамбова. Водитель «LADA 2107» на нерегулируемом перекрёстке поворачивал налево и не уступил дорогу ГАЗ под управлением 62-летнего мужчины, который двигался навстречу.

- В результате столкновения водителя «LADA 2107» на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.