В Тамбове обновляют разметку на пешеходных переходах

В городе готовятся к новому учебному году Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Улично-дорожная сеть Тамбова насчитывает более 900 пешеходных переходов. Из них 131 расположен вблизи учебных заведений. В преддверии нового учебного года здесь обновляют дорожную разметку. Работы уже прошли на 34 улицах. Площадь нанесения составила 12 тысяч кв. м.

Непосредственно около самих объектов образования сделали ярче разметку на 98 переходах, при этом на 50 она исполнена в бело-желтом цвете. Кроме того, дорожный ориентир обновлен на 35 искусственных неровностях.

Также в районе образовательных организаций заменили 17 обветшавших дорожных знаков. Для улучшения видимости проводится опиловка зеленых насаждений, закрывающих средства организации дорожного движения.

До 1 сентября «зебру» предстоит обновить еще на 33 пешеходных переходах.

- В целом к настоящему времени собственными силами и с привлечением подрядчиков дирекции городских дорог прошел текущий ремонт на 64 магистралях общей протяженностью порядка 30 тыс. кв.м., - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Для сравнения: за весь прошлый год было отремонтировано 33 тыс.кв.м.