В Тамбовском районе при аварии с грузовиком пострадали двое детей

В больнице оказались водитель и двое детей Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы четыре человека, в том числе двое детей, произошла 21 августа в 14 часов 30 минут на 433 километре автодороги Р-22 «Каспий» в Тамбовском районе. 43-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ 2115» не соблюдал безопасную дистанцию и столкнулся с движущимся впереди грузовиком «Газ 3009Z6» под управлением 37-летнего мужчины.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водителя «ВАЗ 2115» на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Тамбовскую областную клиническую больницу имени В.Д. Бабенко, а его несовершеннолетних пассажиров – девочек 6 и 17 лет отвезли в детскую областную больницу. 39-летнюю пассажирку легковушки на месте осмотрел фельдшер бригады скорой медицинской помощи.