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НовостиОбщество22 августа 2023 8:20

Владельца заросшего земельного участка в Тамбовском районе могут оштрафовать на 200 тысяч рублей

Россельхознадзор потребовал устранить нарушения до 13 сентября
Марина МАКОВЛЕВА

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения земельного законодательства РФ в Тамбовском округе.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем юридическому лицу на праве собственности, на площади 380 га, имеет место зарастание дикорастущей сорной растительностью, - сообщают в управлении.

Владельцу земли было выдано предписание сроком до 13 сентября 2023 года. Если участок не будет приведен в порядок, его владельцу грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. При выявлении повторного нарушения в течение года заплатить придется уже от 200 до 300 тысяч рублей.