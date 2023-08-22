Владельца заросшего земельного участка в Тамбовском районе могут оштрафовать на 200 тысяч рублей

Специалисты отдела земельного надзора управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили нарушения земельного законодательства РФ в Тамбовском округе.

- На земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем юридическому лицу на праве собственности, на площади 380 га, имеет место зарастание дикорастущей сорной растительностью, - сообщают в управлении.

Владельцу земли было выдано предписание сроком до 13 сентября 2023 года. Если участок не будет приведен в порядок, его владельцу грозит штраф от 100 до 200 тысяч рублей. При выявлении повторного нарушения в течение года заплатить придется уже от 200 до 300 тысяч рублей.