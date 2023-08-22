Тамбовский Роспотребнадзор подал в суд на сайты, где торговали табачными изделиями

В 2023 году управление Роспотребнадзора по Тамбовской области подало 4 исковых заявления о признании информации, размещенной на интернет-страницах, запрещенной к распространению.

- Все сайты осуществляли реализацию табачной и никотинсодеражащей продукции, находились в свободном доступе, не требовали предварительной регистрации и пароля. Ознакомиться с содержанием страниц сайта мог любой пользователь информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе и несовершеннолетний. На сайтах были указаны конкретный способ доставки и продажи табачной продукции дистанционным способом через «Интернет», цены на оказываемые услуги, имелись фотографии товаров. На сайтах потребителям предлагалось приобрести табачную и никотинсодержащую продукцию дистанционным способом, что является прямым нарушением законодательства, - пояснили в ведомстве.

Суд удовлетворил все иски, информация, размещенная на страницах сайтов, признана запрещенной к распространению на территории РФ. Решения направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.