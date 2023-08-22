В Рассказово несколько улиц останутся без света

23 августа в Рассказово будет производится отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщают в администрации города.
С 9.00 до 16.30 света не будет на улицах:
- Солмановка, д. 2-68, 1-59А;
- 1-й Некрасовский пер., д. 1-35, 2-68;
- 50 лет Октября, д. 1-9, 2-18;
- Стахановская, д. 1-49, 2-46;
- Некрасова, д. 2-16, 22, 24, 26, 28, 30, 1-47, 49-75;
- 2-й Некрасовский пер., д. 1-33, 2-40;
- поселок Суконной фабрики, д. 2А, 9;
- З-й Некрасовский переулок;
- Астраханская;
- Трудовая;
- Садовый проезд;
- Луговая;
- Южная;
- Молодежная;
- Молодежный переулок;
- Новая;
- Сосновая;
- Овражная;
- Местный квартал;
- К.Маркса;
- Зеленая;
- Некрасова, д. 6 школа №4 корпус 4;
Также отключение затронет УПП ВОС, психиатрическое отделение ЦРБ и почту.