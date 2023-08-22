В Рассказово несколько улиц останутся без света

23 августа в Рассказово будет производится отключение электроэнергии по нескольким адресам. Об этом сообщают в администрации города.

С 9.00 до 16.30 света не будет на улицах:

- Солмановка, д. 2-68, 1-59А;

- 1-й Некрасовский пер., д. 1-35, 2-68;

- 50 лет Октября, д. 1-9, 2-18;

- Стахановская, д. 1-49, 2-46;

- Некрасова, д. 2-16, 22, 24, 26, 28, 30, 1-47, 49-75;

- 2-й Некрасовский пер., д. 1-33, 2-40;

- поселок Суконной фабрики, д. 2А, 9;

- З-й Некрасовский переулок;

- Астраханская;

- Трудовая;

- Садовый проезд;

- Луговая;

- Южная;

- Молодежная;

- Молодежный переулок;

- Новая;

- Сосновая;

- Овражная;

- Местный квартал;

- К.Маркса;

- Зеленая;

- Некрасова, д. 6 школа №4 корпус 4;

Также отключение затронет УПП ВОС, психиатрическое отделение ЦРБ и почту.