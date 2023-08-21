На тамбовской трассе фура протаранила две машины

Большегруз врезался в две машины Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП с участим большегруза произошла 20 августа 17 часов 15 минут в Первомайском районе. 46-летний водитель большегруза «МАН» с прицепом «ШМИТЦ 501» столкнулся с едущим впереди «ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ 4» А514РМ790 под управлением 46-летнего водителя, а затем – с «МИЦУБИСИ ОУТЛЕНДЕР», за рулем которого был 65-летний водитель.

- В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения, 59-летнюю пассажирку автомобиля «ЛЕНД РОВЕР ДИСКАВЕРИ 4» доставили в больницу им. С. Брюхоненко Мичуринска, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водителя «МИЦУБИСИ ОУТЛЕНДЕР» на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи.