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НовостиПроисшествия21 августа 2023 17:33

В Тамбовской области в аварии пострадал 14-летний мальчик

Иномарка не уступила дорогу ВАЗ, в котором находился ребенок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Травмы получили два человека

Травмы получили два человека

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал ребенок, произошла 18 августа 15 часов 38 минут в рабочем посёлке Инжавино на пересечении улиц Школьная и Советская. 58-летний мужчина, управляя автомобилем «Фольцваген ПОЛО» в нарушение правил не предоставил преимущества движущемуся по главной дороге автомобилю «ВАЗ 21060» под управлением 46-летнего водителя.

- В результате столкновения травмы получили 14-летний пассажир ВАЗ и 52-летний мужчина, находившийся в иномарке, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Пострадавших доставили в Инжавинскую ЦРБ.