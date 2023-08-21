В Тамбове перекроют движение около здания областной администрации

В Тамбове пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага. В связи с этим с 22.00 21 августа и до окончания мероприятия 22 августа будет запрещена остановка транспортных средств по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от Интернациональной до дома 16Б по улице Интернациональной.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, с 06.00 22 августа и до окончания мероприятия движение на данном отрезке будет прекращено.