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НовостиОбщество21 августа 2023 14:50

В Тамбове перекроют движение около здания областной администрации

Ограничение вводится с вечера 21 августа
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбове пройдет торжественное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага. В связи с этим с 22.00 21 августа и до окончания мероприятия 22 августа будет запрещена остановка транспортных средств по проезду с односторонним движением вдоль здания администрации Тамбовской области, на участке от Интернациональной до дома 16Б по улице Интернациональной.

Кроме того, по информации администрации города Тамбова, с 06.00 22 августа и до окончания мероприятия движение на данном отрезке будет прекращено.