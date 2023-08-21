При столкновении двух машина на перекрестке Тамбова пострадал 9-летний мальчик

В аварии пострадали два человека Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы ребенок, произошла 18 августа 16 часов 20 минут в районе дома № 32 улица Тамары Дерунец города Тамбова. 33-летний мужчина за рулем «HYUNDAI ELANTRA» выезжал со второстепенной дороги на нерегулируемый перекресток и не предоставил преимущество в движении двигавшемуся по главной дороге «TOYOTA RAV4» под управлением 40-летней женщины. Произошло столкновение.

- В результате дорожно-транспортного происшествия в детской областной больнице оказался 9-летний пассажир автомобиля «TOYOTA RAV4», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – Спустя некоторое время водитель этой же иномарки самостоятельно обратилась за помощью медиков.