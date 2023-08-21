В Тамбове МАЗ подмял мотоцикл

Водитель грузовика не уступил дорогу при перестроении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы несовершеннолетний, произошла 19 августа 10 часов 5 минут на улице Магистральная, недалеко от дома №444 по ул. Карла Маркса города Тамбова. 60-летний водитель «МАЗ 551605-271» при перестроении не предоставил преимущество в движении столкновение с мотоциклом «BAJAJ PULSAR NS 125» под управлением 17-летнего молодого человека.

- В результате дорожно-транспортного происшествия, несовершеннолетнего на месте осмотрел фельдшер скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.