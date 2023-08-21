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НовостиПроисшествия21 августа 2023 13:29

В Тамбове директор фирмы обвиняется мошенничестве на 4 млн рублей

Мужчина указал в документах неверные данные о выполненных работах
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель фирмы умышленно указал в актах о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ неверные данные в рамках договора на выполнение работ по строительству энергетических объектов.

- На основании указанных документов было похищено более 4 млн рублей, принадлежащих ПАО «Россети Центр», - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.