В Тамбове директор фирмы обвиняется мошенничестве на 4 млн рублей

Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Мужчину обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

По версии следствия, руководитель фирмы умышленно указал в актах о приемке выполненных работ и справке о стоимости выполненных работ неверные данные в рамках договора на выполнение работ по строительству энергетических объектов.

- На основании указанных документов было похищено более 4 млн рублей, принадлежащих ПАО «Россети Центр», - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд города Тамбова для рассмотрения по существу.